شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة: الرئيس السيسي الأكفأ فى تولى رئاسة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هاني سلامة، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 تأيده لـ ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستقام في ديسمبر المقبل.
وأعرب سلامة عن سعادته، قائلا:"أويد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه الاكفأ، وليتمكن من استكمال الانجازات التي حققها خلال الفترات الماضية، والتي احدثت طفرة في البلاد علي مدار الاعوام السابقة".
وتابع سلامة: "وبالتأكيد سيحصل الرئيس السيسي علي كل الدعم الذي يساعده في تحمل الأعباء التي يدركها هو والقيادات، واشكره علي كل ما يقدمه لـ مصر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات
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