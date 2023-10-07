شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة: الرئيس السيسي الأكفأ فى تولى رئاسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هاني سلامة، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 تأيده لـ ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستقام في ديسمبر المقبل.

وأعرب سلامة عن سعادته، قائلا:"أويد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه الاكفأ، وليتمكن من استكمال الانجازات التي حققها خلال الفترات الماضية، والتي احدثت طفرة في البلاد علي مدار الاعوام السابقة".

وتابع سلامة: "وبالتأكيد سيحصل الرئيس السيسي علي كل الدعم الذي يساعده في تحمل الأعباء التي يدركها هو والقيادات، واشكره علي كل ما يقدمه لـ مصر".