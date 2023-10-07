شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفني للفنون الشعبية يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعى، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ضمن احتفالات وزارة الثقافة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 اكتوبر بمسره البالون .

وتقدم لنا الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة انغام الشباب فريق شباب لايف تيم مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية، ويشارك بالإحتفالية عماد كمال، وكمال كمال، أحمد الأمير، عبد الله الجسمي ويقدمون باقة من الأغاني الوطنية منها يابيوت السويس، يا أغلى اسم فى الوجود، حلوة بلدى، بالأحضان، ياحبيبتي يامصر، واحلف بسماها، بقيادة الفنان ماهر عبيد.

وتقدم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية مجموعة من أجمل وأروع الأغانى الوطنية التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى منها "محروسة يا أرض الأحلام، خط بارليف، 6 أكتوبر له تاريخ، ياحبيبتي يامصر بالحضن يا سينا، النصر لمصر، مصر يا غالية، بجانب مجموعة من المواويل الشعبية فى حب مصر من نجوم الفرقة، وغيرها من الاغانى لنجوم الفرقة، ويشارك بها كلاً من دعاء الجيزاوي، خيرى الشاعر، أحمد حسن، كريم الشريف، ميادة سليم، عادل القناوي، سيد السمان، وذلك بقيادة الفنانة لبنى الشيخ.