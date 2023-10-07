فن ومشاهير

كريمة منصور تخوض بطولة فيلم "ربيع يوم عادى" في مهرجان الجونة السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "ربيع يوم عادي" في منافسات مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه الجمعة 13 أكتوبر، وتخوض الفنانة والراقصة كريمة منصور أولى بطولاتها السينمائية المطلقة خلال الفيلم الذي تجسد خلاله شخصية "راهبة" صارمة تتقاطع بها الأقدار لتغير مجرى حياة مراهقة في السادسة عشرة من عمرها.

ويعد "ربيع يوم عادي" الفيلم النسائي الوحيد المشارك في منافسات الأفلام القصيرة هذا العالم بالجونة، حيث يجمع فريق العمل بالكامل من النساء، بداية من المخرجة منة إكرام والمؤلفة يمنى خطاب والمنتجة ندى رياض وبطولة كريمة منصور بجانب فيروز سعد التي تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل.

تدور قصة الفيلم في مدرسة لها نظام صارم يحتم على الطالبات أن يرتدين نفس التنورة والقميص وربطات الشعر. بطلة الفيلم سارة، مراهقة خجولة، تتعثر أثناء ممارستها الرقصة خاصة بعيد الأم بفستانها التقليدي الطويل، ما يدفع معلمتها الراهبة نورا لمساعدتها بتعديل الفستان في مسكنها الخاص، هناك وحدها مع الراهبة الأكثر صرامة في المدرسة، تكتشف سارة ما هو موجود تحت رداء الراهبة الصارم، وهي امرأة أخرى مليئة بالذنب والذكريات والرغبات المكبوتة.

وقالت كريمة منصور: "يستكشف الفيلم علاقة مراهقة بشكلها وكيف تؤثر المفاهيم النمطية للجمال على ثقتها بنفسها وتقبلها لجسمها كما يواجه التنمر والقيود المجتمعية لتحرر المرأة وحرية جسدها بواقعية قصته.

بينما أضافت ندى رياض، "سر اهتمامنا بإنتاج الفيلم قلة الأفلام المصرية الموجهة للمراهقات ورغبتنا في إصدار عمل فني يتعامل مع مشكلاتهن ويأخذ صفهن لإيماننا بدور السينما الاجتماعي، الفيلم من صنع نساء مصريات وموجه لنساء مصر والعالم العربي".

ويعد فيلم "ربيع يوم عادي" ثاني مشاركات المخرجة منة إكرام في مهرجان الجونة بعد فيلم "عمى ألوان"، بطولة آسر ياسين و ليلى سامى، منذ أربع سنوات، كما يعد أجدد تجاربها الإخراجية بعد تأليفها مسلسل "سابع جار" بطولة دلال عبد العزيز وهاني عادل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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