شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بطلة مسلسل "حدوتة منسية" في 30 حلقة والعرض في الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة سوسن بدر تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين، غداً الأحد في الديكور الاساسى للعمل، حيث يعرض المسلسل في موسم الأوف سيزون، ومن المقرر أن تجمع المشاهد كلا من أحمد فهيم وعبير صبرى وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل ، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، رجوي حامد ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفي منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين .

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ووقع اختيار مهرجان بردية لسينما الومضة، دورة المخرج الراحل عاطف الطيب، على الفنانة سوسن بدر لتكون ضيفة شرف حفل الافتتاح الذى يقام يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك تكريما لمشوارها الفنى الذى تخطى 400 عمل فنى ما بين أعمال سينمائية ومسرحيات ومسلسلات وسهرات تليفزيونية.