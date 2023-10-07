فجر السعيد تصدم عايدة رياض بسبب أغنية في فيديو عفوي

ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في فيديو عفوي مع الفنانتين عايدة رياض وصفاء جلال أثناء الغناء معاً لألحان إحدى الأغاني المصرية القديمة، بينما حاولت عايدة رياض تعليمهم بعض الحركات الراقصة.

فجر السعيد تصدم عايدة رياض بسبب أغنية

وفي التفاصيل، نشرت الإعلامية مي العيدان، فيديو عفوي لصديقتها فجر السعيد وهما يقضيان وقتاً ممتعاً من إجازتهما في مصر بعد ان حصلت الأخيرة على الهوية المصرية قبل أسابيع بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها في الـ 23 من سبتمبر الماضي.

وغنت فجر السعيد مع عايدة رياض وصفاء جلال لحن أغنية مصرية مع هز رؤوسهن والتمايل معاً، قبل أن تبدأ عايدة رياض في استعراض بعض الحركات الاستعراضية لهذه الأغنية التي رقصت عليها في بدايتها مع فرقة رضا الاستعراضية.

وفاجأت فجر السعيد، صديقتها عايدة رياض بغناء أغنية تراثية مصرية قدمت عايدة رياض استعراضاً عليها في بداية مشوارها الفني، وهو ما صدم الأخيرة متسائلة: "جبتيها منين؟"، لترد الإعلامية الكويتية: "أنا حفظاها".

والتقطت مي العيدان عدداً من الصور التي وثقت بها إجازتها في مصر والتي علقت عليها قائلة: "مع الجميلات الفنانتين الكبيرتين عايدة رياض وصفاء جلال في عشاء للأستاذة فجر السعيد بالمطعم الإيطالي . . أكرمك الله أم عثمان دايما مجمعتنا مع الناس الحلوين"، وردت عليها صفاء جلال قائلة: "انتي الأجمل حبيبتي".

وخلال الإجازة التي تقضيها مي العيدان مع فجر السعيد في القاهرة، وثقت عدداً من المواقف الكوميدية التي جمعت بينهما، حيث ظهرت وهي تقوم بتصوير فجر السعيد متسائلة عن سبب خروجها من المنزل إلا أن رد الأخيرة كان مفاجئاً.

وردت فجر السعيد قائلة: "مو شغلك انتي مو أبوي، أمي، خالتي، عمتي، أحد موصيكي علي؟"، وهو ما تفاعلت معه مي العيدان بالمزاح: "مو راضية تعترف وين بتروح".

يذكر أن فجر السعيد حصلت على الهوية المصرية والإقامة الدائمة بمصر، وعلقت على الأمر قائلة: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية".

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