غموض حول الحالة الصحية لإيمان البحر درويش ونقابة الموسيقيين تعلق

حالة من الغموض ما زالت تحيط بالحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش منذ أكثر من 3 أشهر بعد أن نشرت ابنته صورة صادمة له على فراش المرض، وفشلت نقابة المهن الموسيقية في التواصل مع أسرته لتقديم المساعدة، بينما تؤكد ابنته أن وضعه لم يشهد تحسناً.

غموض حول حالة إيمان البحر درويش الصحية

وكشف سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أحمد أبو المجد، أن النقابة ما زالت غير قادرة على معرفة تفاصيل حالة إيمان البحر درويش الصحية وطبيعة مرضه، مؤكداً أنهم فشلوا في التواصل مع ابنته وعدم ردها عليهم.

وأكد في تصريحات صحفية له أن النقابة لن تتوان عن تقديم المساعدة للفنان إيمان البحر درويش واستعدادها لذلك في أي وقت خاصة أنهم هم من عرضوا المساعدة على أسرته لكنهم لم يتلقوا الرد.

وعلق قائلاً: "لا يوجد أخبار عنه حتى الآن، ولا يوجد رد من ابنته علينا، النقابة تساعد جميع الفنانين ونريد أن نقدم له المساعدة وطلبنا ذلك لكن أسرته لم ترد".

ابنة إيمان البحر درويش تكشف تطورات حالته

وفي الوقت نفسه أكدت أمنية ابنة إيمان البحر درويش أن حالة والدها كما هي، مطالبة من جميع محبيه وجمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل من أجل تخطي تلك الأزمة والعودة من جديد للجمهور.

وتحدثت عن أخر تطورات أزمته مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي نشر خبر وفاة والدها دون تحري الدقة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضده.

وقالت ابنة إيمان البحر درويش: "حسن شاكوش نشر شائعة وفاة والدي، ولن أقبل اعتذاره بعد نشر الخبر، ولم أتنازل عن البلاغ ضده"، نافية أن يكون هناك تواصل من حسن شاكوش معها بعد تقديم البلاغ.

ونفى محامي أسرة إيمان البحر درويش، تواصل نقابة المهن الموسيقية معهم بشأن الأزمة مع حسن شاكوش وتقديم بلاغ ضده، موضحاً أن البلاغ ما زال قيد التحقيق بالنيابة العامة.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تكشف فيها نقابة المهن الموسيقية عن محاولاتها التواصل مع أسرة إيمان البحر درويش، متهمة ابنته من قبل بإثارة الألغاز حول حالته الصحية ورفضها الرد عليهم.

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