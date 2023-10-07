شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية تحسم مستقبل مورينيو مع روما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حقيقة رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب نادي روما الإيطالي في الفترة القادمة، وتولي المدرب الألماني فيليك المسئولية الفنية بدلا منه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA فإن كل ما تم تداوله عن رحيل مورينيو عن الفريق غير صحيح، حيث أن مورينيو ما زال مصمما جول إستكمال مشروعه مع روما في الفترة القادمة.

خاصة أن مورينيو يري أن رحيله في الوقت الحالي سيعد بمثابة إنسحاب، مما يجعل المدرب البرتغالي يصر علي إستكمال مسيرته مع الذئاب من أجل تصحيح الموضوع.

هذا وابتعد نادي روما في الموسم الحالي بشكل كبير عن ترتيب الخماسي الكبير للكاليتشو في المرحلة الحالية، علي عكس الموسم الماضي الذي ظهر فيه الفريق منافسا قويا.

موعد مباراة روما القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي نادي روما نظيره كالياري غدا الأحد، في منافسات الدوري المحلي، بتمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.