محمد هنيدي يكشف حقيقة مشاركته في فيلم كوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم محمد هنيدي خلال استضافته في برنامج “تشينغو” والذي أطلقته مؤخراً منصات ET بالعربي في مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تردد حول قيامه ببطولة فيلم كوري، مؤكداً إعجابه بالأعمال الفنية الكورية، وخاصة الأغاني.

وقال هنيدي: “الأغاني بالتحديد والاتجاهات الجديدة الكورية حلوة جدا، والعالم كله سمعهم”.

ورداً على سؤال لماذا تظهر نتائج البحث على الإنترنت وجود فيلم كوري كامل من بطولته، قال: “مفيش الكلام ده، مع إني أتمنى، وأنا سعيد جدا بتسليط الضوء على الأعمال الفنية الكورية”.

يذكر أن برنامج “تشينغو” برنامج جديد انطلق عبر منصات ET بالعربي في مواقع التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على آخر أخبار الدراما والأغاني والمسلسلات والثقافة الكورية، ويعرض كل خميس في تمام الساعة 9 مساء، وكلمة “تشينغو” تعني باللغة الكورية صديقي.

من ناحية أخرى، يستعد محمد هنيدي لتقديم أحدث عروضه المسرحية عنوان “فرحات والعائلة”، من بطولة مواهب من ذوي الهمم.

وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر محمد هنيدي الملصق الدعائي للمسرحية، وكتب معلقاً عليه: “عرض مسرحي بطولة مواهب ذوي الهمم. على مدار عام ونصف بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم”.