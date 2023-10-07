محمد رمضان يحرج مهندس الصوت في حفله بأسوان.. سخر منه أمام الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد رمضان حفلاً ضخماً في ستاد أسوان، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وسط حشد كبير من الجمهور.

وبدأ رمضان الحفل بأغنية “نمبر وان” متفاعلًا مع الجمهور برقصات على نغمات أغانيه، كما قدم العديد من الأغاني للجمهور خلال الحفل، ومنها: “نمبر وان”، “Come Baby Come”، “مافيا”، “فيرساتشي”، “متعودة”، “على الله”، “بم بم بم بم”، “خمسة خمسة”.

وخلال الحفل أثار رمضان الجدل بعد سخريته من مهندس الصوت الخاص بالحفل، حيث وجه كلامه له أمام الجمهور، قائلاً: “أنت بتعاندني؟ أنت بتشتغل مع مغني بينزل في أفراح وأنا مبشتغلش كتير ومبشتغلش أفراح؟! أنا قولت خلي الكنترول عندي”.

ثم حاول رمضان تعديل الموقف ليوجه كلامه لمهندس الصوت بعد انتهائه من إحدى أغانيه: “مهندس الصوت العظيم.. هات بوسة”.

من ناحية أخرى، يواجه محمد رمضان أزمة كبيرة بعد تراجع إيرادات فيلمه الجديد “ع الزيرو”، والذي طرحه مؤخرًا في موسم أفلام صيف 2023، ونافس مع العديد من الأفلام مثل: “مرعي البريمو”، “أولاد حريم كريم”، “مستر إكس”، “البعبع”، وغيرها من الأفلام.