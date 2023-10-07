خلاف محمد إمام وكريم عبد العزيز بكواليس “اللعب مع العيال” يشغل الجمهور.. إليكم الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن حدوث خلاف كبير بين الفنان محمد إمام والفنان كريم عبد العزيز بعد تغيير الأول اسم فيلمه الجديد إلى “اللعب مع العيال”، في الوقت الذي أعلن فيه كريم عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان “لعب عيال” يجمعه بمنى زكي بعد 14 عاماً من الغياب عن العمل معاً.

وكشف مصدر من الشركة المنتجة لفيلم محمد إمام أن كل ما تم تداوله عن وجود خلاف بين النجمين محمد إمام وكريم عبد العزيز عار تماماً عن الصحة وأنه لم يتحدث أي منهما عن تشابه اسم العملين، مؤكداً أن الأمر لا يخرج عن كونه توارد خواطر.

ويشارك في بطولة فيلم “اللعب مع العيال” العديد من الفنانين، بجانب الفنان محمد إمام، أبرزهم أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وآخرون، إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

من ناحية أخرى، يستعد كريم عبد العزيز ومنى زكي، لبدء تصوير فيلم “لعب عيال”، إخراج طارق العريان، في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول العلاقات الزوجية.