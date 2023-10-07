“الثلث الخالي” ينافس على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس فيلم “الثلث الخالي” للمخرج المغربي فوزي بنسعيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المُقرر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

ويعرض فوزي بنسعيدي في 128 دقيقة مغامرة ورحلة الصديقين “مهدي” ويلعب دوره الممثل فهد بنشمسي و”حميد” ويؤدي دوره عبدالهادي طالب اللذين يعملان في وكالة لتحصيل أموال القروض بالدار البيضاء، ويتم إيفادهما إلى قرى نائية في الجنوب المغربي، فيجوبان في تلك المناطق بسيارتهما القديمة ويتشاركان غرفا مجاورة في فنادق بسيطة.

وينقل الفيلم وهو من إنتاج سعيد حميش بلعربي مشاهديه إلى الجنوب المغربي الساحر، حيث أجواء الصحاري، وذلك عبر تتبع مسارات سيارة البطلين القديمة وهما يجوبان القرى بحثا عن فرصة لإقناع الأهالي بسداد الديون التي قد يكونوا عاجزين عن تسديدها بالفعل، ليختتم المخرج فيلمه برحلة تشبه أفلام الكاوبوي.

ويعتبر “الثلث الخالي” خامس تجربة سينمائية للمخرج فوزي بنسعيدي في مجال الأفلام الروائية الطويلة، بعد أفلامه “وليلي” سنة 2017، “موت للبيع” سنة 2011، و”يا له من عالم رائع” 2006، و”ألف شهر” 2003.

كما قدم بنسعيدي مجموعة من الأفلام القصيرة والتي يبقى أبرزها “الحافة” 1997 المتوج بـ23 جائزة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية، أعقبه سنة 2000 فيلمه القصير “الحايط” المتوج في مهرجان “كان” السينمائي ثم “Trajets” المتوج في مهرجان البندقية السينمائي.

وتأتي مشاركة فوزي بنسعيدي بفيلمه “الثلث الخالي” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الخامسة والأربعين، بعد عرضه في عدة مناسبات بينها عرضه ضمن فعالية “أسبوعي المخرجين” ببرنامج الدورة الـ76 بمهرجان كان السينمائي.

وسيمثل “الثلث الخالي” المغرب في مهرجان القاهرة إلى جانب فيلم “مروكية حارة” للمخرج هشام العسري والذي سيعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام عددا من الأفلام المصرية والعربية تصل نسبتها إلى قرب 25 في المئة من برنامج المهرجان. وتتعدد الاختيارات بين أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا في المهرجان وأفلام عربية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت استحسان الجمهور والنقاد.

وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، إلى جانب فيلم “الثلث الخالي”، ثلاثة أفلام عربية وهي الفيلم اللبناني “أرزة” إخراج ميرا شعيب، فيلم “وحشتيني” للمخرج المصري السويسري تامر رجلي وهو من بطولة النجمة الفرنسية فاني أردان والنجمة العربية المخرجة والممثلة نادين لبكي، والفيلم الإماراتي- الهندي “الباص الأصفر” إخراج ويندي بينراز.

ويشارك في مسابقة آفاق السينما العربية إلى جانب الفيلم المغربي “مروكية حارة” 5 أفلام منها الفيلم اللبناني “رقص على حافة البركان” لسيريل عريس، الفيلم السعودي “إلى ابني” بطولة وإخراج ظافر العابدين، والفيلم اليمني المرشح للأوسكار هذا العام “المرهقون” لعمرو جمال.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية، فتتضمن بالأساس فيلمين عربيين في عرضهما العالمي الأول، وهما “سيلما” لهادي زكاك ، وفيلم “سمر.. قبل آخر صورة” للمخرجة المصرية آية يوسف.

وتتضمن مسابقة الأفلام القصيرة 10 أفلام، 7 منها في عروضها العالمية الأولى، منها “أمانة البحر” لهند سهيل، “عقبالك يا قلبي” لشيرين دياب من مصر، “زيارة ع الحارة” لسامر البطيخي من الأردن، “نهار عابر” لرشا شاهين من سوريا، و”انصراف” لجواهر العامري من السعودية، و”غنينا قصيدة” لآني سكاب من فلسطين.

ويعد القاهرة السينمائي الدولي المهرجان المؤهل لجائزة الأوسكار، وهي صفة حصل عليها في العام 2019 من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ويسعى القائمون عليه إلى عرض أحدث الأفلام العالمية الفنية التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية وفازت بجوائز مرموقة وحازت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، إذ يرون أهمية تقديم تلك الأفلام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجمهوره الكبير.

وتتناول تلك الأفلام موضوعات عدة ما بين الشخصي والعام، وتأتي من مناطق جغرافية متعددة، لكن ما يميزها هو اختلاف كل فيلم في أسلوبه الفني في حكي قصته أو تناول موضوعه، بحسب البيان الإعلامي الصادر من إدارة المهرجان.