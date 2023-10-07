استعدادات خاصة للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ75

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خمسة أشهر من تكريمه والاحتفال بيوم ميلاده المعروف باسم Trooping the Colour، وهو العرض الرسمي ليوم ميلاد الملك البريطاني الذي يُقام عادةً في شهر يونيو، تم الإعلان عن خطط الاحتفال بيوم ميلاد الملك تشارلز هذا الخريف، حيث سيبلغ الملك عامه الخامس والسبعين في 14 نوفمبر.

وقد أعلنت مؤسسته الخيرية التعليمية “مؤسسة الأمير” The Prince’s Foundation، أنها ستُقيم فعاليات احتفالية في حدائق هايغروف Highgrove Garden في غلوسيسترشاير بإنجلترا ومنزل دومفريز Dumfries House في كامنوك بأسكتلندا. وستُقام الاحتفالات يوم 13 نوفمبر، عشية يوم ميلاده.

بأسلوبٍ ملكي مميز، ستتميز الاحتفالات بالموسيقى الحية المباشرة وشاي بعد الظهر، بالإضافة إلى فرصة الرقص والدردشة مع الآخرين. سيرحب الحدث في Dumfries House بالضيوف من أيرشاير وأران، ودومفريز وغالواي، وغلاسكو ووادي كلايد. وفي الوقت نفسه، فإن مهرجان حدائق هايغروف Highgrove Garden مفتوحة أمام سكان غلوسيسترشاير وويلتشير وسومرست.

أوضح بيان “مؤسسة الأمير” عبر موقعها على الإنترنت، أن الاحتفال بيوم الميلاد مستوحاة من برنامج الصحة والرفاهية التابع لمؤسسة الأمير، والذي يقيم رقصات شاي شهرية في Dumfries House لجمع أولئك المعرضين لخطر الوحدة والعزلة الاجتماعية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الأحداث الخاصة المتزامنة مع يوم ميلاد الملك تشارلز سترفع مستوى المهمة تكريماً لهذه المناسبة الملكية.

قال متحدث باسم مؤسسة الأمير لصحيفة Telegraph: “أردنا أن نفعل شيئاً خاصاً للاحتفال بمناسبة يوم ميلاد الملك الخامس والسبعين. وكجزء من دور مؤسستنا الخيرية في خدمة مجتمعاتها، اعتقدنا أنه سيكون من المناسب دعوة عدد مختار من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عاماً أيضاً هذا العام”.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كان الملك تشارلز سيظهر في أيٍ من الحدثين أم لا، فقد احتفل بيوم ميلاده العام الماضي بدورٍ ملكيٍ جديد. في يوم ميلاده الرابع والسبعين في عام 2022، تولى الملك لقب ومنصب بارك رينغر في وندسور غريت بارك من والده الراحل الأمير فيليب.

للاحتفال بالواجب الجديد (ويوم ميلاده الأول كملك)، تم تصوير الملك تشارلز في الضوء الخريفي المتوهج لشجرة بلوط قديمة في الحديقة.

وقد تم إطلاق التحية عبر البنادق في جميع أنحاء العاصمة تكريماً لذكرى ميلاده الأول كملك لبريطانيا، وأطلقت مدفعيات King’s Troop Royal Horse المدفعية 41 كرة في جرين بارك بلندن، وأدت بعد ذلك فرقة الحرس الأسكتلندي أغنية ذكرى ميلاد سعيد في منتزه، كما أطلقت سرية المدفعية المحترمة 62 طلقة تحية في برج لندن.