غادة عبد الرازق تعتذر من ابنتها: لم أكن الأم المثالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق، من ابنتها الوحيدة روتانا، وأكدت أنها لم تكن لها الأم المثالية، بسبب انشغالها الشديد بأعمالها الفنية، وقالت غادة إنها تشعر بالتقصير في حق ابنتها، وأن روتانا تحاول تعويض الشعور بافتقاد الأم حتى الآن.

وردت غادة عبد الرازق على سؤال حول من ستتوجه له بالاعتذار وطلب السماح، وقالت في حوار خاص مع الإعلامية منى الشاذلي أجري بمشاركة ابنة غادة وأحفادها: إنها ستعتذر لابنتها روتانا؛ وذلك لشعورها بأنها لم تكن الأم المثالية لها في صغرها، ولتقصيرها بحقها وباهتمامها بعملها أكثر من اهتمامها بها شخصياً.

وأكدت غادة عبد الرازق أن ابنتها روتانا ما زالت حتى الآن تشعر بحاجتها إلى احتضانها؛ لأنها افتقدت مثل هذه المشاعر معها في فترة طفولتها، نظراً لانشغالها في عملها واهتمامها بكيفية توفير حياة اجتماعية جيدة ومستوى مناسب لها، ولكن هذا التفكير كان على حساب عاطفتها كأم.

وتابعت: «وكان نفسي أحضنها أكتر وهي صغيرة، وروتانا عندها كبرياء وشيء لطيف، منها أنها تتفادى ده مع أولادها دلوقتي.. وهي عاقلة جداً».

وعلقت روتانا ابنة غادة عبد الرازق، على اعتذار والدتها قائلة: “ليه بتعيطي، تقاربنا أنا وماما لما كبرت وسافرت الأردن ودرست طيران”.

وقالت غادة عبد الرازق: “أنا كنت شديدة غصب عني من اللي اتربيت عليه من أمي وأبويا، روتانا برج العذراء بتخاف مني وعنيدة جدّاً، وكنت أقول لها ما تاكليش كتير أصحابك رفيعين جدّاً، بس اللي أطلبه منها كانت تعمل عكسه، أقول لها ما تصبغيش شعرك تاني يوم ألاقيها صابغاه أحمر”.

لترد روتانا على حديث غادة عبد الرازق: “أنا ما كنتش متمردة ولكن من باب العند كنت بعمل عكس اللي ماما تقول عليه، بس أنا وهي دلوقت بقينا أكتر من أصحاب وفيه تصالح ما بيننا ومفيش أي حاجة مضايقاني منها بسبب اللي قالته عن تقصيرها معايا فترة طفولتي”.