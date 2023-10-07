قبل عرضها بموسم الرياض .. إليكم تفاصيل مسرحية عمرو يوسف “قصة حياة أمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المنتظر عرض المسرحية الجديدة “قصة حياة أمي” من بطولة عمرو يوسف و ريم مصطفى خلال موسم الرياض القادم والذي ستبدأ فعالياته بنهاية أكتوبر الجاري، وخلال الفترة الحالية يتم العمل على التحضيرات النهائية للمسرحية والتي يشارك بها عدد كبير من الفنانين.

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأشقاء وكل منهم يعمل في دولة مختلفة عن الآخر، وبعد فشل محاولات الوالدين في تجميعهم ولم شمل العائلة مرة أخرى، تُقرر شقيقتهم تدبير حيلة لتجمعهم من جديد ,وتستمر أحداث المسرحية.

وتجسد الفنانة ريم مصطفى خلال أحداث المسرحية شخصية فتاة تُدعى “سارة” المتزوجة من الشخصية التي سيجسدها الفنان عمرو يوسف في المسرحية، فيما سيجسد الفنان علاء مرسي شخصية والدها ويًدعى “محمدي”.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين من ضمنهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، تارا عماد، علاء مرسي، ومحمد شاهين.

يُذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك العام الماضي بموسم الرياض من خلال مسرحية “كازانوفا” والتي شاركه بطولتها الفنان حسن الرداد ومجموعة من الفنانين من ضمنهم نسرين طافش، ساندي علي، سعد الصغير، هالة فاخر، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، سليمان عيد، ياسر الطوبجي، محمد طلعت، وجاءت المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

ودارت أحداث مسرحية “كازانوفا” في إطار خيالي عام 2100 حيث تختلف مقاييس الجمال ليُصبح كازانوفا الشخص غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، وبذلك يستغل ذلك الجمال المختلف في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وعلى جانب أخر كانت أخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عمرو يوسف هو مشاركته بطولة مسلسل “الكتيبة 1010” بمشاركة الفنان أسر ياسين والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداث المسلسل حول تصدي الجيش المصري للجماعات الإرهابية في سيناء.