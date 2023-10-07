بيونسيه تدخل التاريخ.. أكثر فنانة تحقق أرباحاً في جولة غنائية عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كسرت بيونسيه رقماً قياسياً خلال حفلاتها المميزة ضمن جولتها العالمية Renaissance؛ حيث حققت أرباحاً بلغت 579 مليون دولار أميركي، وأصبحت الفنانة الأولى التي تسجل هذا الرقم في التاريخ؛ متخطية بذلك صاحبة الرقم القياسي السابق مادونا عام 2008.

أنهت بيونسيه رسمياً جولتها التاريخية “Renaissance” في ملعب Geha Field في كانساس سيتي ميسوري يوم الأحد المنصرم في 1 أكتوبر.

وبعد أن استراحت لبضعة أيام، نشرت نجمة البوب عدداً من الصور على حسابها الخاص في إنستغرام لها من حفلاتها خلال الجولة العالمية، التي بدأت في 10 مايو في ستوكهولم، السويد.

كما قدّمت تحية لميغان ذا ستاليون لمشاركتها المسرح معها خلال توقفهما في مسقط رأسيهما المشترك هيوستن، تكساس، قبل بضعة أسابيع.

وكانت ملكة الغناء بيونسيه، الحائزة على 9 جوائز غرامي، قد انطلقت بأول جولة غنائية فردية لها حول العالم منذ عام 2016، في 43 دولة لدعم ألبومها الذي نال استحسان النقاد Renaissance.

وانطلقت الجولة- من إنتاج Parkwood Entertainment وروّجتها Live Nation- في أوروبا في 10 مايو في Friends Arena في ستوكهولم، السويد، ثم تنقلت بين كارديف، إدنبرة، سندرلاند، باريس، لندن، مرسيليا، أمستردام، وارسو، وغيرها.

كما شملت الجولة أمريكا الشمالية وتورنتو في كندا، قبل أن تصل إلى عدة مدن أمريكية بما في ذلك فيلادلفيا، ناشفيل، لويزفيل، مينيابوليس، شيكاغو، ديترويت، إيست روثرفورد، بوسطن، بيتسبرغ، واشنطن العاصمة، تشارلوت، أتلانتا، تامبا، ميامي، سانت لويس، فينيكس، لاس فيغاس، سان فرانسيسكو، إنجلوود، فانكوفر، سياتل، كانساس سيتي، دالاس، وهيوستن.

وكانت آخر جولة لبيونسيه هي جولتها المزدوجة 2 On the Run لعام 2018 مع جاي زي، 53 عاماً، والتي ضمت 48 مدينة في أمريكا الشمالية وأوروبا.