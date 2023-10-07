آيتن عامر تحذر من فيروس جديد “سريع العدوى”.. إليكم أعراضه الخطيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة آيتن عامر عن إصابتها بـ “فيروس جديد” قالت إنه سريع الانتشار والعدوى، ويتسبب في أعراض خطيرة من أبرزها الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، وأكدت أنه ليس أحد متحورات كورونا، ولكنه نسخة جديدة وغير معروفة من فيروس الإنفلونزا، وتحاول التعافي منه منذ أكثر من شهر دون جدوى.

آيتن رغم تأكيدها أن الفيروس “سريع الانتشار والعدوى” بثت مقطع فيديو من موقع تصوير أحدث أعمالها الفنية، وظهرت شاحبة الوجه رغم المكياج الكامل، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع الفيس بوك: عيانة وبموت تقريباً ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا، وطالعة أحذركم من فيروس منتشر جداً وسريع الانتشار في الفترة الحالية”.

وأضافت: ”الدور ده أنا خدته أنا وأولادي والدكتور قال إنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا، كنت في عيد ميلاد لأصحاب بنتي وعرفت أن عيد الميلاد كله اتضرب”.

وأوضحت أنها لم تستطع الحصول على قسط من الراحة بسبب ارتباطاتها الفنية، مشيرة إلى أنها فور إصابتها بهذه الأزمة الصحية، أحضروا لها أكثر من طبيب في «اللوكيشن»، وحصلت على خافض للحرارة لأن درجة حرارتها كانت مرتفعة جداً، وحقنة مضاد حيوي «عملت اختبار حساسية في البداية قبل الحقنة وهذا أمر مهم للغاية، قبل كده كنت هموت بسبب حساسيتي من نوع معين من الأدوية».

وأكدت أن التحاليل التي أجرتها كشفت عن عدم إصابتها بفيروس كورونا ولا متحوراته، ولكن الأمر يتعلق بإصابتها بدور إنفلونزا حاد جداً «أنا تقريباً مريضة من شهر ولا أتماثل للشفاء».

ونشرت آيتن عامر صورة أثناء تعليق المحاليل الطبية لها داخل موقع التصوير، وأكدت أنها ليست محجوزة في المستشفى، ولكن تقوم بالاستمرار في تصوير مشاهدها بأحد الأعمال الفنية، وتلتزم باحتياطات العزل الطبي للحد من انتشار الفيروس.