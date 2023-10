دريك يبتعد عن الموسيقى.. قراره يصدم الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مغني الراب دريك أنه سيأخذ استراحة من الموسيقى لأجلٍ غير مسمى، للتركيز على صحته الجسدية، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إصدار ألبومه الجديد For All The Dogs، حيث قال الفائز بجائزة غرامي إنه يعاني من مشاكل في المعدة منذ سنوات.

وقال يوم الجمعة في برنامجه الإذاعي: “ربما لن أصنع الموسيقى لفترة قصيرة، سأكون صادقاً”. هذا وقد تم تأجيل العديد من العروض القادمة بعد إعلانه. وأضاف مغني أغنية الراب Hotline Bling: “أحتاج إلى التركيز على صحتي أولاً وقبل كل شيء، وسأتحدث عن ذلك قريباً. ولكن كما تعلمون، أريد أن يتمتع الناس بصحة جيدة في الحياة، وأنا أعاني من أكثر المشاكل جنوناً منذ سنوات مع معدتي”.

كما قال في برنامجه SiriusXM، Table For One: “سأغلق باب الأستوديو لبعض الوقت. أنا لا أعرف حتى ما هو. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل. ربما أطول قليلاً”.

ومن المقرر أن يحيي دريك حفلة موسيقية في تورونتو، مسقط رأسه، اليوم السبت، كما أحيا واحدة يوم أمس الجمعة، بينما تم تأجيل العروض المقررة بعد ذلك، بحسب قسم الجولات في موقعه على الإنترنت. وكان من المقرر أن يؤدي حفله في دنفر ونيو أورليانز وناشفيل وكولومبوس بولاية أوهايو.

بهذا القرار، ينضم دريك إلى العديد من الموسيقيين الذين أخذوا استراحة مؤخراً أو ألغوا مواعيد جولاتهم بسبب مشاكل صحية. ففي يوليو الماضي، أعلنت مادونا أنها ستؤجل جولتها لمدة ثلاثة أشهر بعد نقلها إلى المستشفى بسبب عدوى بكتيرية خطيرة في الشهر السابق.

أعلن بروس سبرينغستين الشهر الماضي أنه سيؤجل مواعيد جولته في سبتمبر بسبب إصابته بقرحة هضمية، وهي نوع من القرحة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.