شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الدوري الإيطالي يرصد التعاقد مع فاتي في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة أن نادي ميلان الإيطالي مهتما بالحصول علي خدمات النجم الإسباني أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، المعار إلى نادي برايتون الإنجليزي.

برشلونة قد يوافق في الفترة القادمة علي رحيل اللاعب مقابل 30 أو 40 مليون يورو بصورة نهائية، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الفريق الكتالوني.

حيث لا يرغب برشلونة في إستعادة فاتي مع نهاية إعارته في نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي قد يسهل من إتمام الصفقة علي مسئولي الروسونيري خلال المرحلة القادمة.

تشافي يثق في قدرات فاتي الفنية ولكن يري أن برشلونة قادرا علي تعويضه بصورة طبيعية في الفترة القادمة، مع تألق النجم الشاب لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره غرناطة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.