فيليب عرقتنجي يروي قصة حياته...و"صار وقت الحكي"

ميرنا وليد - بيروت - يعود المخرج السينمائي فيليب عرقتنجي من جديد إلى خشبة المسرح ليقدم مسرحية "صار وقت الحكي"، وهي قصّته الشخصية من إخراج لينا أبيض.

ويبدأ عرض المسرحية التي تمتدّ على مدى 75 دقيقة في 19 تشرين الأول الجاري، وسيقدمها في ثمانية عروض على مسرح مونو، إذ ستعرض يومياً من 19 تشرين الأول إلى 22 تشرين الأول من ثم من 26 تشرين الأول لغاية 29 تشرين الأول.

وينتقل بين العروض ويتوجه نحو خشبة مسرح المدينة بدءاً من 23 تشرين الثاني المقبل إلى 26 تشرين الأول على التوالي.

وتحدث مسرحية "صار وقت الحكي" الناس لخوض رحلة تحويلية لاكتشاف ذاتهم، كما تحث على التعبير عن النفس. Monnot : 19-20-21-22 October

26-27-28-29 October Al Madina : 23-24-25-26 November

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