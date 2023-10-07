صوفي تيرنر لا تتوقف عن الإحتفال وتستعد للإنتقام

ميرنا وليد - بيروت - منذ أن أعلن عن خبر طلاق الفنان العالمي جو جوناس والممثلة البريطانية صوفي تيرنر، كانت علامات الإستياء والتعب والإرهاق واضحة على وجه الفنان الذي يحاول قدر المستطاع أن يكون الأب المثالي، والشقيق المثالي، والفنان المحترف في الوقت نفسه، فمنذ ذلك الحين وهو يحارب من أجل إبنتاه، الذي يريد أن يبقى في حياتهما، على عكس تمنيات صوفي والتي تريد أن تأخذهما إلى بريطانيا وتمنعهما عن العودة إلى الولايات المتحدة.
وبسبب وقوف المحكمة بسف جو، جبرت تيرنر أن تعيش الآن في الولايات المتحدة، إلى أن تنتهي المحكمة، وفي ذلكم الوقت قررت تيرنر أن تتقرب بإحدى حبيبات السابقة لجو، الفنانة تايلر سويفت، والتي لطالما ما سخرت من أغانيها التي كتبتها عن جو، إنما يبدو تيرنر إختارتها لتكون صديقتها المقربة، والآن تعيش في منزلها ويقضيان معظم لياليهما في النوادي اليلية.
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