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ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لأشقاء الممثل السوري محمود نصر الثلاث، بظهور نادر لهم بإحدى المناسبات، وعلق محبي محمود على الشبه بينه وبينهم، إذ قال العديد أنه لا يوجد شبه بتاتاً، إلا أن العديد لاحظ أنهم لديهم التكاوين نفسها.
فما رأيكم، هل الشبه واضح؟
يذكر أنه كان قد تم تداول إسم الممثل سابقاً وذلك بسبب رقصه ودبكتهمن إحدى حفلات الزفاف الذي كان مدعو إليها، التي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير، وخاصة الفتيات اللواتي عبرن عن هذا الأمر بالتعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - ظهور نادر لأشقاء محمود نصر... فهل هناك شبه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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