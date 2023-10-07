رئيسة المجلس القومي للمرأة تمدح بمسلسل أحمد فهمي و إلهام شاهين

ميرنا وليد - بيروت - يتحدث مسلسل "الفريدو" عن مرض الزهايمر وهو من بطولة كل من الممثلة المصرية إلهام شاهين والفنان المصري أحمد فهمي، ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تحية كبيرة لكل القائمين على مسلسل لنقلهم بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر.



وقالت: "تحية كبيرة للممثلة القديرة إلهام شاهين وبرافو للقائمين على العمل مسلسل الفريدو … مبروك نقلتوا بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر … صراع الداخلي للمريضة في المراحل الأولى إلى آخر يوم في هذه الرحلة".

​​​​​​​وتابعت: "الفنانة إلهام شاهين بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق إنها لا تتذكر فعلا … ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع والحب والحنان الموجودين في عيونها تجاه من تحب … وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي … تحية للمتحدة لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع في صورته الحقيقة، مبرووك لكل من شارك في هذا العمل تحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع".