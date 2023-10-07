بسبب فلسطين.. تأجيل حلقة نيقولا معوض في "كتاب الشهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المذيع علي ياسين مقدم برنامج "كتاب الشهرة" عن تأجيل حلقة الفنان نيقولا معوض بسبب الأوضاع التي تمر بها فلسطين.

وكتب علي ياسين منشورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تم تأجيل حلقة نيقولا معوض من كتاب الشهرة بسبب التطورات في فلسطين".

يذكر أن أخر أعمال نيقولا معوض كان مسلسل "الثمن"، بطولة باسل خياط، رزان الجمال، سارة أبي كنعان، تأليف دانيال حبيب، إخراج فكرت قاضي.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.