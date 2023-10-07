محمد سامي يوجه رسالة لـ مي عمر في عيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المخرج محمد سامي رسالة لزوجته الفنانة مي عمر بمناسبة عيد زواجهما، الذي يوافق اليوم 7 أكتوبر الجاري.

ونشر سامي صورة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد زواج سعيد يا كل شيء، بحبك".

ويُذكر أن أخر أعمال مي عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريري، إخراج خالد مرعي، وعُرض في رمضان 2023.

وشارك المخرج محمد سامي في السباق الرمضاني بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، منذر رياحنة، فتوح أحمد، طارق النهري.