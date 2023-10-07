خالد النبوي بعد "طوفان الأقصى": عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علق النجم خالد النبوي على الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، وإطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر النبوي صورة لأطفال من فلسطين يحمل أحدهم العلم الفلسطيني، ويبكون وفي خلفيتهم المسجد الأقصى، معلقا "طوفان الأقصى.. عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة، الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات.. فلسطين عربية".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.