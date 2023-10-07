فن ومشاهير

وفاة عمة السيناريست محمد صلاح العزب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب، اليوم السبت، عن وفاة عمته نادية العزب.

وكتب منشورًا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفيت اليوم إلى رحمة الله عمتي الطيبة نادية العزب، الرجاء الدعاء لها، ومن الثابت أنه من دعا لأخيه أو لأخته بظهر الغيب ترد عليه الملائكة: ولك بالمثل".

عُرض لـ محمد صلاح العزب مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة"، وحقق نجاحا وجدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقت عرضه.

ويتكون مسلسل "سفاح الجيزة" من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبدالله، إخراج هادي الباجوري.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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