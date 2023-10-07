هالة صدقي توجه الشكر لرئيس مهرجان البحرين للسينما والشعب البحريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هالة صدقي بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة هذا العام تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام".

ونشرت "هالة" صور من تكريمها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "شكرًا للسيد وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي ورئيس مهرجان البحرين للسينما السيد أسامة السيف على التكريم والحفاوة وشكرًا لجمهور البحرين على هذا الكم من الحب".

وتواصل الفنانة هالة صدقي مؤخرًا حصد العديد من الجوائز والتكريمات عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وكان آخرها فوزها بجائزة "أفضل ممثلة عربية" بمهرجان العراق الدولي في دورته الأولي، ونفس الجائزة من حفل توزيع جوائز "موريكس ديور" في لبنان.

وحلت هالة صدقي مؤخراً ضيفة على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ويعرض على قناة "الشرق"، وكشفت خلاله عن نجاح دورها مؤخراً بمسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.