احتفالا بانتصارات أكتوبر.. أمينة تطرح أحدث أغانيها "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة أمينة كليب أغنية "تحيا مصر" احتفالات بانتصارات حرب أكتوبر المجيد.

ونشرت أمينة الأغنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت :"تحيا مصر".

أغنية "تحيا مصر" رؤية فنية الموزع الموسيقي حاتم نصر، ألحان حسين زكريا، الإشراف العام سامح علي.

انتهت أمينة مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم " زعلانه على إيه يا خايبة"، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.