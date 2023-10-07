حنان ترك تدعم المقاومة الفلسطينية في هجومها على قوات الاحتلال: "اللهم انصر عبادك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة حنان ترك على "طوفان الأقصى" والذي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ قامت المقاومة الفلسطينية بشن هجوما على جيش الاحتلال والذي أسفر عن المئات من الضحايا والمصابين.

ونشرت "حنان" صورة للمسجد الأقصى عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم انصر عبادك على أعدائك، اللهم سدد رميهم وبارك سعيهم واحفظهم واجعل عملهم خالصًا لوجهك الكريم".

وقام عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة بالتعليق ودعم المقاومة الفلسطينية في حربها ضد قوات الاحتلال الفنان خالد النبوي، الفنان محمد هنيدي، الفنان منذر رياحنة، الفنانة سلاف فواخرجي، الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان كريم عبد العزيز.

وتتواصل الفنانة حنان ترك مع جمهورها ومتابعيها بنشر تعليقات لها على الأحداث التي يمر بها الوطن العربي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقي رواجاً كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك كانت بفيلم "النداهة" عام 2021.