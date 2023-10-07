شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تطرح كليب «تحيا مصر» احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المطربة الشعبية أمينة أحدث ميدلى غنائى وطنى لها تحت عنوان «تحيا مصر» على طريقة الفيديو "lyrics" على هامش احتفالات مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "الفيس بوك" للتواصل الاجتماعى.

وتضمن ميدلى «تحيا مصر» مجموعة من الأغانى الوطنية الشهيرة لنجوم الغناء فى هوليوود الشرق الأوسط فمنها: الإيد فى الأيد، يا حبيبتي يا مصر، ادخلوها سالمين، حلوة بلادي السمرا، ياللى عاش حبك يعلم، عيشتى يا مصر وعاشوا ولادك، يا أغلى أسم فى الوجود.

وجدير بالذكر بأن ميدلى "تحيا مصر"، هو من غناء المطربة أمينة وتوزيع موسيقى والفواصل الموسيقية للموزع حاتم نصر وترتيب المقامات الموسيقية والغناء للملحن حسين زكريا وأشراف عام ل سامح على.

وفى سياق أخر تعيش الفنانة أمينة حالة من النشاط الفنى المكثف ما بين الغناء والتمثيل سوياً خلال الفترة الجارية، حيث أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم " زعلانه على إيه يا خايبة"، وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.

ومن جانبه يعرض للفنانة أمينة حاليًا فى دور العرض السينمائى فيلم «دولارات دولارات»، بمشاركة مجموعة من النجوم وعلى رأسهم: النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، هاله فاخر، إبراهيم المصرى، راندا البحيرى، محمود حافظ، علاء مرسى، طاهر أبو ليله، صبرى عبد المنعم، حسن عبد الفتاح وآخرين وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضرى.

ومستكملا لهذا السياق، بأن انتهت أيضاً المطربة أمينة من تسجيل أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وذلك من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى يشاركها فى البطولة النجم محمود الليثى وآخرين وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى، والذى رفع شعار الفركش مؤخراً وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.

وجدير بالذكر أن آخر أغانى المطربة الشعبية أمينة كليب «بتخونى يا وليد» والذى تخطى حاجز نصف مليون مشاهدة آنذاك على موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب" وهو من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.