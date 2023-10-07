شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى وأيتن عامر يبدأن تصوير "درويلة" فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجوم محمود عبد المغني وأيتن عامر ومحمد على رزق، فى مدينة السادس من أكتوبر ، من أجل تصوير فيلم جديد يحمل عنوان "درويلة" من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغني فيلم شمس ، وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

شمس فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

يينما تعاقدت الفنانة أيتن عامر على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ونجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.