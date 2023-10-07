شكرا لقرائتكم خبر عن سهير شلبى: رئيسنا بيحفر فى الصخر وأؤيد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية سهير شلبي لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية الجديدة، مضيفة: "رئيسنا بيحفر في الصخر وبيعمل المستحيل، واللي حصل في السنين اللي فاتت مشوفناهوش قبل كده، إنجازات كتير غابت عننا لسنوات طويلة في كافة المجالات الزراعة وعشوائيات والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين إنجازات لم يسبق لها مثيل".