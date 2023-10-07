أحمد الفيشاوي يكشف كيفية إخفاء الوشوم على جسمه قبل تصوير فيلمه

نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن كيفية إخفاء "الوشوم" التي كانت تغطي جسده والتي أثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية، بعد ظهور جسده بالكامل من دونها خلال تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل"، وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

وظهر الفيشاوي خلال الفيديو وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام".

من ناحية اخرى يواصل أحمد الفيشاوى تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد "عادل مش عادل" والذي يجسد ضمن أحداثه شخصية محامٍ.

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

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