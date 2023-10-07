أحمد عزّ يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "الممر"

خلال مداخلة هاتفية لتغطية قناة "CBC" الخاصة بنصر أكتوبر بعنوان "يوم الكرامة" عبَّر الفنان أحمد عز أثناء استضافة اللواء محيي نوح صاحب الشخصية الحقيقية التي جسدها عز في فيلم "الممر"، عن فخره وسعادته بتجسيد شخصية أحد أبطال حرب أكتوبر.

وقال "عز": "كان لي شرف تجسيد شخصية اللواء محيي نوح، في فيلم الممر"، ليرد عليه اللواء نوح قائلًا: "أحمد ابني العزيز اللي بعتبره من أبنائي وشكراً على تجسيد شخصيتي في الفيلم".

وكشف عز عن كواليس عديدة حول تجسيده دور المقدم "نور" خلال فيلم الممر، لافتًا إلى أنه وفريق العمل كانوا يقضون أربع ساعات في الصحراء ولم يكن معهم هواتف محمولة.

وتابع: "الفيلم ده من أصعب الأفلام التي مرت على مستوى التحضيرات والاستعدادات، كنا نمشي في الصحراء أربع ساعات ندور على مواقع للتصوير، والفضل يرجع إلى الشؤون المعنوية التي رتبت كل شيء، والمخرج شريف عرفة".

وعن سر جملة "البسوا المموه.. بيخافوا منه"، التي نالت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بشكل كبير، قال عز: "دي جملة أستاذ شريف هو اللي قالي قول كده وإحنا بنصور، ومكنتش متخيل إن الجمهور هيتفاعل معاها كده".

وأضاف عز: "إحنا كفنانين كنا حاسين إننا بنعمل حاجة كبيرة أوي، والناس دي كانت بتروح تعمل العمليات الاستشهادية وعارفة إنها مش راجعة لأهلها، إحنا معملناش حاجة، بالنسبة للأبطال الحقيقيين، ده أقل حاجة نقدمها لناس كانت شايله روحها على كفها بجد".

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