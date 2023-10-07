شكرا لقرائتكم خبر عن بولونيا يقتنص تعادلًا ثمينًا من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق الكرة الأول بنادي بولونيا في تحويل تأخره أمام نادي انتر ميلان إلى تعادل ايجابي 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الدوري الايطالي 2022-2023.

بولونيا يفرض التعادل على انتر ميلان

وافتتح نادي انتر ميلان التسجيل عن طريق اتشيربي في الدقيقة الحادية عشر بتمريرة من تشالهانوجلو قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر من تمريرة ماركوس تورام.

وفي الدقيقة التاسعة عشر قلص بولونيا الفارق عن طريق أورسوليني من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني ادرك التعادل لنادي بولونيا جوشوا زيركزي في الدقيقة الثانية والخمسين لتنتهي المواجهة على وقع التعادل 2-2.

ترتيب الكالتشيو بعد المباراة

بعذه النتيجة ارتقى الانتر للصدارة برصيد 19 نقطة بينما وصل نادي بولونيا للمركز الثامن برصيد احدى عشر نقطة.