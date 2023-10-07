"كارثة ومصيبة".. لطيفة تواسي الشعب السوري بعد الهجوم على الكلية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

واست المطربة لطيفة الشعب السوري بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وكتبت لطيفة منشورًا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"مجزرة الكلية الحربية، رحم الله الشهداء الأبطال البواسل، كارثة ومصيبة يعجز الكلام عن التعبير، الله يصبر أهاليهم وكل التعازي لأهلي في سوريا الحبيبة".

وأضافت لطيفة:"حسبي الله ونعم الوكيل".

وتقدمت مصر بتعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيةً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.