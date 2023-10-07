"اتعظوا من موت الشباب".. بدرية طلبة تنعى الفنان محمد بطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة لمتابعيها بعد وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، الذي رحل اليوم السبت.

ونشرت طلبة صورة الراحل محمد بطاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" أنهاردة مات الممثل الشاب محمد بطاوي محترم وطيب ملحقش يحقق اللي كان بيحلم بيه، الكل حزين فا ياريت الناس اللي مش بتقبل نصيحة ولا بتاخد عبرة من اللي بيحصل الناس اللي بتغلط وتسب وتلعن اللي ناسين ربنا ومش هاممهم عقابه وان داين كما تدين تدان".

وأضافت :" بطلو ترمو غيركم بالباطل وتحكموا مين يدخل الجنة ومين يدخل النار، دع الخلق للخالق واتعظوا من موت الشباب وموت الغفلة ربنا وحده اللي عالم مين صح ومين غلط، خليك انت بس في حالك وأحفظ لسانك علشان ربنا يحسن أخرتك والناس تفتكرك بكلمة حلوة".

شيعت اليوم بعد صلاة الظهر، جنازة الفنان محمد بطاوي نجم مسرح مصر من مسقط رأسه بالفيوم.

وغاب النجوم عن حضور جنازة محمد بطاوي، وحضر أهله وأصدقائه ومحبيه وودعوه لمثواه الأخير.

ورحل بطاوي، عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

يذكر أن، الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي،

ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع، و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "حضرة العمدة" مع روبي.