مايا مرسي توجه رسالة لـ إلهام شاهين وصناع "الفريدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على توجيه رسالة شكر لأسرة مسلسل الفريدو بطولة الفنانة إلهام شاهين، الذي عُرض عبر قناة ON، لتسليط الضوء على مرض الزهايمر.

ووجهت مايا مرسي رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وكتبت: العمل نقل بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر ونقل الصراع الداخلي للمريضة في المراحل الأولى إلى آخر يوم في هذه الرحلة، موضحة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين في عيونها تجاه من تحب، وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع في صورته الحقيقية.

وأنهت رسالتها: مبروك لكل من شارك في هذا العمل وتحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع.

المسلسل بطولة أحمد فهمي وندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.