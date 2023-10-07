نفاد تذاكر حفل أصالة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شركة روتانا عن نفاذ تذاكر حفل المطربة السورية أصالة نصري، المقرر يوم 13 أكتوبر في القصيم بالسعودية.

ونشرت روتانا البوستر الترويجي، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :"التذاكر كلها خلصت، نشوفكم يوم 13 أكتوبر في القصيم".

وطرحت أصالة الجزء الأول من ألبومها "لحقت نفسي"، مؤخرًا، الذي يضم 13 أغنية، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

ألبوم "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.