شكرا لقرائتكم خبر عن "فهيم ومالك" ينضمان إلى مسلسل "شغل فنادق" مع عمرو يوسف وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان أحمد فهيم وأحمد مالك إلى أبطال مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجمان عمرو يوسف وروبى، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، قصة وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإنتاج ميديا هب، حيث يعمل المخرج محمد سامى حالياً على التحضيرات والاستعدادت للعمل حيث سيعلن على باقى فريق الممثلين تباعاً بحسب التعاقدات.

يشار إلى المخرج محمد سامى قدم آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين.

أما عمرو يوسف فقدم مسلسل "الكتيبة 101" بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

أما روبى فقدمت مسلسل "حضرة العمدة" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل اديب، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز .