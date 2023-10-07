محمد هنيدي يعلق على «طوفان الأقصى»

شارك النجم والفنان المصري محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه، دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وعلق محمد هنيدي، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، وكتب: "‏ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية". قد يهمك أيضا: محمد هنيدي يكشف حقيقة بطولته لفيلم كوري فيلم مرعي البريمو يتذيل قائمة إيرادات السينما حقق 500 جنيه في 24 ساعة

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