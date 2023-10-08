ياسمين صبري في طائرة خاصة ومي عمر جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، داخل طائرة خاصة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا صباح البركة".

إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن إطلالة جريئة لها بصحبة ابنتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وسط البحر.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة لزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ذكرى سنوية سعيدة يا كل شيء..

أحبك".

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها أنيقة.

ريم سامي

الفنانة ريم سامي، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت إعجاب متابعيها.