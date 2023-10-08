مي فاروق تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية برعاية تركي آل الشيخ في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحيي المطربة مي فاروق حفلًا غنائيًا يوم 20 أكتوبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"في ليلة مميزة وبصحبة الأستاذة الكبار ألتقي بكم على مسرح أبو بكر سالم، بوليفارد ، مدينة الرياض، الجمعة 20 أكتوبر، أسعد بلقائكم".

ومن المفترض أن يشارك في الحفل مع المطربة مي فاروق، الفنان محمد ثروت، والمطرب اللبناني وائل كفوري.

وكانت مي فاروق أحيت حفلًا غنائيًا يونيو الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فيديو من الحفل، والذي ظهرت فيه تستقبل باقة ورد أرسلها لها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وقالت: "شكرا"، ووجهت كلمة للجمهور "أنتوا أحلى هدية"، متابعة "شكرا معالي المستشار على كل الحب والتقدير وشكرا ليكم على حبكم وتقديركم".

وعلقت على الفيديو: "تكريم غالي جدًا على قلبي.. كل الشكر لبلدي الحبيب مصر اللي دائمًا بفتخر إني شايلة اسمها.. شكرًا جمهوري الغالي في المملكة العربية السعودية.. خالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، ولهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.. من كل قلبي بحبكم وأتمنى أن أسعدكم دائمًا بقدر ما أسعدتوني".