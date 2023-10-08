شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بكامل أناقتها خلال سيرها فى لوس أنجلوس وتتجاهل أزمات بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جينيفر لوبيز بكامل أناقتها من جديد من خلال ارتداء زي بالجينز بالكامل، حينما خرجت من سيارتها في نزهة وهي تسير داخل لوس أنجلوس.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما تم الإشارة لها فى عدة تقارير تؤكد سيطرتها على زوجها بن أفليك، وأشارت إلى أنه بات لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف فى وجه زوجته، حيث أثيرت مؤخرًا شائعات بأن زواجهما يعانى بعد أن شوهدا وهما يتجادلان أثناء ظهورهما العلنى، ومع ذلك، منذ أن احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، تلاشت الشائعات حول مشاكلهما الزوجية، حسبما نشر موقع geo.tv.



لوبيز

لكن أحد المطلعين سرب إلى National Enquirer قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".