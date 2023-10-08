خبر حزين عن النجمة الشابة أيتن عامر… شاهد ما حدث لها بالصورة!

كتب امير فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية أيتن عامر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن نقلها للمستشفى، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري.

وضع أيتن عامر الصحي

ظهرت أيتن عامر وهي تضع المحاليل وعلقت قائلة “أنا زهجت”.

تعاني أيتن عامر من ارتفاع في درجة الحرارة وتعرضها للإجهاد نتيجة انشغالها في تصوير مجموعة من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها الشفاء.

أحدث أعمال أيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر فيلم “لف وإرجع تاني”

شارك في بطولة الفيلم أيتن عامر وأحمد فتحي وآخرين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون فيها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

عرض لها أيضا مؤخرًا فيلم “ساعة إجابة”.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال و فكرة الفيلم من تأليف أحمد شيكو ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

أما عن أعمالها الغنائية قد طرحت قبل 3 أسابيع أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم اكشف، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »