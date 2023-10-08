شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد مات ديمون .. أضاع فرصة امتلاك أكبر ثروة فى هوليود برفض Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 8 من أكتوبر مع عيد ميلاد الممثل العالمى مات ديمون، الذى حقق شهرة كبيرة في عالم هوليود جعلته من أهم نجوم هوليود ممن يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم بفضل الأفلام الذى قام ببطولتها خلال مسيرة طويلة نال بها جوائز عديدة.

مات ديمون ورغم الأعمال البارزة الذى جسدها بمسيرته إلا أنه اعترف بتضييعه فرصة كبيرة حينما رفض عرض من المخرج جيمس كاميرون ببطولة الجزء الأول من فيلم Avatar "أفاتار".

فحسب تقرير نشره موقع الديلي ميل في وقت سابق رفض ديمون عرضًا بمنحه نسبة 10% من إيرادات فيلم "أفاتار"، وفي حالة قبوله العرض كان رصيده سيتضاعف مرتين على الأقل، وبذلك يكون قد خسر حوالي 200 مليون جنيه استرليني .

وذكر الموقع، أن أرباح فيلم أفاتار تبلغ حاليًا 2 مليار دولار و847 مليون دولار، متربعًا على عرش الأعلى إيرادات في التاريخ.

وكان من المفترض أن يذهب دور البطولة للممثل مات ديمون، حيث كان المخرج جيمس كاميرون متحمسًا له، لكن الممثل رفض، ليذهب الدور للنجم سام ورذينجتن.

وقال ديمون، خلال مشاركته في أحد دورات مهرجان كان السينمائي: "لقد عرض عليّ المشاركة في أفاتار، الفيلم الذي حفر اسمه في التاريخ، حتى الآن لم أقابل ممثلًا رفض ثروة أكبر مني".

وأضاف: "كان من الممكن أن أصبح مليارديرا، لذلك أعتبر أن هذا الفيلم من أسباب ندمي".

فيلم "أفاتار" بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدنا وإخراج جيمس كاميرون وصدر له جزء ثاني العام الماضى 2022.