شكرا لقرائتكم خبر عن "مغامرة "مراد منير تعيد أضواء السامر من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غلق مسرح "السامر" والذي يعد من أهم الصروح المسرحية وأقدمها في مصر، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة تقرب من الثلاثين عاما ، كان لا بد أن تكون عودته قوية، واختيار المخرج الكبير مراد منير ليكون صاحب تلك العودة كان موفقا، فقد اختار منير مسرحية "المغامرة" لتكون أول عروض "السامر" بعد افتتاحه، وقد تم افتتاح العرض يوم الخميس الماضي وسط حضور جماهيري كبير وبعض من الفنانين والقيادات بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذين أثنوا جميعا على العرض وعناصره الباهرة.

ونص "المغامرة" مأخوذ عن مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس يعتبر من الأعمال ذات العيار الثقيل، وقام المخرج مراد منير بعمل إعداد للنص

حتى يتماشى مع عصرنا هذا وزماننا هذا، وتعد فكرة النص بسيطة جدًا.

وتدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال تلعبها ثلاث بنات، مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل، ويقدمن العرض، والعرض بطولة مجموعة من الشباب المسرحيين.

وعرض المغامرة من بطولة: مصرية بكر ، ليلي مراد ، يوسف مراد ، أحمد فتحي ، لمياء العبد ، إيهاب عز العرب ، فاطمة زكي ، عبد الله مهنا ، محمد هشام ، أشرف شكري ، محمد عاشور ، عبد الغني السعيد ، حامد سعيد ، محمد النبوي ، عمر الرفاعي ، أدهم صفوت ، بسملة خليل ، جنا خليل ، محمد عز ، أشعار أحمد الشريف ، ملابس ناجح أبو المجد ، ألحان محمد عزت ، استعراض محمد بيلا ، إضاءة عز حلمي.