متجوزة أبو هشيمة؟.. أسما إبراهيم تعلن زواجها من أحد رجال الأعمال البارزين في مصر

كتب امير فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - تصدر خبر زواج الإعلامية أسما إبراهيم من رجل أعمال حديث وسائل التواصل الاجتماعي، فـ من هو زوج اسما ابراهيم ذلك الرجل الغامض.

زواج الإعلامية أسما إبراهيم من رجل أعمال

أعلنت الإعلامية الكبيرة أسما إبراهيم زواجها من أحد رجال الأعمال، حيث أعلنت في تصريحات صحفية أن الزواج تم منذ فترة وجيزة وأنها احتفلت بالزفاف في نطاق ضيق مع الأصدقاء والأسرة.

اسم زوج أسما إبراهيم

ورفضت أسما الكشف عن اسم زوجها واكتفت بالتأكيد على أنه أحد رجال الأعمال البارزين مؤكدة أنها لن ستعلن عن اسمه في القريب العاجل.

انفصال أسما إبراهيم

وكانت قد أعلنت الإعلامية أسماء إبراهيم، انفصالها عن المطرب موسى، وذلك عبر منشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وقالت في منشور عبر حسابها بت انستجرام: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع».

أسما إبراهيم وخطيبها السابق المطرب موسى

يذكر أن أسماء إبراهيم وموسى احتفلا بخطوبتهما في سبتمبر 2022، في حفل عائلي جمع الأهل وبعض الأصدقاء، وتداولت أخبار عن أسباب فسخ الخطوبة بعد فترة. واستمرت لمدة 11 شهراً، وحدثت خلافات بين الثنائي. ثم قرروا الانفصال.

من هي أسماء إبراهيم ؟

أسماء إبراهيم صحفية ومذيعة مصرية، من مواليد محافظة الإسكندرية. درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا. عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التليفزيونية مع كبار النجوم، مما منحها عدداً كبيراً من المتابعين. وحظيت بشهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج “الحبر السري” على قناة القاهرة والناس الفضائية.

حياتها المهنية

بدأت أسماء إبراهيم مسيرتها المهنية ببرنامجين صغيرين، لكنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه. وذكرت أنها تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح. حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف.

تتميز الصحفية أسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

برنامجها “حبر سري”

الحبر السري هو برنامج حواري يذاع على قناة القاهرة والناس، تقدمه المذيعة المصرية أسماء إبراهيم. واستضاف البرنامج عددًا من مشاهير النجوم في مصر والوطن العربي منهم: هالة سرحان، دينا الشربيني، وائل جسار، عمرو يوسف، أمير كرارة كهربا، حنان مطاوع، شيرين رضا، وغيرهم. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً وعدداً كبيراً من المشاهدات منذ طرحه على الشاشة.

أسما تقوم حاليا بتصوير الموسم السابع من برنامجها الناجح حبر سري حيث تستضيف في هذا الموسم عدد كبير من النجوم الذين سيشكلون مفاجآت قوية كعادة أسما في لقاءاتها.

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