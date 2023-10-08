محمد فهيم مع هالة سرحان وجومانا مراد بحفل محمد رمضان في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد فهيم عن تواجده بحفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم مساء الجمعة بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر.

ونشر "فهيم" صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر برفقة عدد من النجوم والإعلاميين منهم الإعلامية هالة سرحان، الفنانة جومانا مراد، الفنان أحمد التهامي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وعلق "فهيم" قائلًا: "مع أصدقائي وزملائي من احتفالات عيد النصر السادس من أكتوبر بأسوان، تشرفت بكم جميعًا كل الشكر للجهة المنظمة للحفل وشكرًا لمجلس القبائل والعائلات المصرية وشكرًا لأهالي أسوان لحسن استقبالكم وكرم أخلاقكم الدايم".

وبدأ "رمضان" الحفل بتأدية التحية العسكرية ومن ثم توجيه الشكر للحضور وقام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "نمبر وان، مصباح علاء الدين، جيشنا صعب" ولاقت الأغاني تفاعلًا كبيرًأ بين الجمهور بالحفل.

يذكر أن محمد فهيم انتهى مؤخرًا من عرض مسرحيته "تشارلي" ضمن موسم الصيف.