شكرا لقرائتكم خبر عن مُسلم يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 28 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مُسلم حفلا غنائيا بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم السبت الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها جمهوره.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد، ولكن قصة اسم مسلم ترجع إلى أن والده أزهري، فكان يريد تسميته مسلم، ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد، فاتفقا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد، وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011، وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

وكان مسلم قد قال من قبل في أحد البرامج عن أغنية "اتنسيت" والتي تعتبر أشهر أغانيه: "بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغنيات أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتى جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين، ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي اختاروها".